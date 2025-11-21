Haberler

Attila İlhan'ın 100. Yılına Özel Sempozyum Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Attila İlhan'ın doğumunun 100. yılı kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 'Türk Şiirinin Kaptanı 100 Yaşında: Attila İlhan Sempozyumu' düzenlendi. Etkinlikte İlhan'ın edebiyat dünyasına katkıları ele alındı.

Usta edebiyatçı Attila İlhan'ın doğumunun 100. yılı kapsamında Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tanpınar Merkezi işbirliğiyle sempozyum düzenlendi.

"Attila İlhan 100 Yaşında" adı verilen etkinlikler kapsamında "Türk Şiirinin Kaptanı 100 Yaşında: Attila İlhan Sempozyumu", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Hanife Koncu, İlhan'ın divan edebiyatı ve gelenekten yararlanarak özgün bir tarz geliştirdiğini, Türk edebiyatına kattığı değerler ile birlikte gelecekte de daima hatırlanacağını belirtti.

Bu sempozyumun kısa bir süre önce vefat eden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci'nin onaylayıp imza attığı son proje olduğunu aktaran Koncu, bu sebeple de etkinliğin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Lal İlhan da sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek, sempozyumun amacının Attila İlhan'ı tüm yönleriyle ele almak, yazarın edebiyat ve fikir dünyasına getirdiklerini bütüncül bir bakışla ortaya koymak olduğunu ifade etti.

Nermin Lal İlhan, Attila İlhan'ın ilk gençlik yıllarında üniversitenin eski rektör yardımcılarından Sami Şekeroğlu'nun düzenlediği şiir matinesinde sempozyumun düzenlendiği yerleşkede sahneye çıktığını ve İlhan'ın o gün hakkında "20, 25 şiir okudum zannederim, neredeyse omuzlar üstünde çıktık. Bana sorarsan bir Atilla İlhan mitosu varsa orada başladı." dediğini aktardı.

Sempozyumda etkinliğin koordinatörlerinden Baki Asiltürk ve Metin Celal ise sempozyumun hazırlık aşamasından düzenlenmesine kadarki süreç hakkında bilgi vererek, Attila İlhan'ın hem kendileri hem de Türk edebiyatı için önemini vurguladı.

Gün boyu toplam dört oturum şeklinde düzenlenen sempozyumda, Nilay Özer, Tuğrul Tanyol, Ali Ural, Haluk Öner, Habil Sağlam, Yakup Çelik, Selçuk Orhan, Adnan Özer, Dilek Yalçın Çelik ve Mustafa Kurt'un arasında olduğu akademisyen, yazar ve şairler İlhan'ı tüm yönleriyle ele alan bildiriler sundu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
