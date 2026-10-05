ATM'nin açığını keşfetti, 4 ayda milyoner oldu

Avustralya'da sıradan bir barmen olarak yaşamını sürdüren Dan Saunders, gece yarısı Atm'de karşılaştığı teknik bir sistem hatası sayesinde 4 ay içinde 1.6 milyon Avustralya doları çekti. Bankacılık altyapısındaki açıktan faydalanarak lüks bir hayata adım atan Saunders'ın yöntemi görenleri hayrete düşürdü.

Ladbible'ın aktardığı bilgilere göre sıra dışı olay, Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Wangaratta beldesinde meydana geldi. Bir gece arkadaşlarıyla barda vakit geçirdikten sonra nakit çekmek için Atm'ye giden Dan Saunders'ın hesabında sadece 3 dolar bulunuyordu.

HER ŞEY 3 DOLARLIK HESAPLA BAŞLADI

Kredi kartı hesabından vadesiz hesabına 200 dolar aktarmayı deneyen Saunders, ekranda "işlem başarısız" uyarısı almasına rağmen paranın hesabına geçtiğini fark etti. Duruma şaşıran ve işlemi aynı gece birkaç kez daha tekrarlayan Saunders, her denemesinde paranın hesabına aktarıldığını görünce sistemde büyük bir açık olduğunu saptadı.

SADECE GECELERİ ÇALIŞAN BANKACILIK AÇIĞI

Sistemin işleyişini inceleyen Saunders, banka altyapısının her gece saat 01.00 ile 03.00 arasında çevrimdışı (offline) moda geçtiğini tespit etti. Bu saatler arasında yapılan para transferlerinin sistem tarafından anında onaylandığını ancak gündüz hesaplaşmasında iptal edildiğini anlayan barmen, sürekli yeni transferler yaparak iptal işlemi gerçekleşmeden nakit parayı çekmeyi başardı.

4 AYDA 1.6 MİLYON DOLAR ÇEKTİ, LÜKS HAYAT YAŞADI

Gece yarısı ortaya çıkan 2 saatlik açıktan 4 ay boyunca yararlanmaya devam eden Dan Saunders, toplamda 1.6 milyon Avustralya doları (yaklaşık 54.6 milyon TL) nakit para çekti. Elde ettiği hayali servetle kısa sürede yaşam standardını değiştiren barmen; özel jetler kiraladı, lüks otellerde konakladı ve yüksek meblağlı harcamalar yaptı. Tek bir ATM işlemiyle başlayan olay, bankacılık tarihinin en ilginç sistem açığı vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com