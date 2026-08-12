Haberler

Atina yakınlarındaki, Nea Peramos-Lutropirgo bölgesinde makilik alanda yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Nea Peramos-Lutropirgo bölgesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Nea Peramos-Lutropirgo bölgesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Nea Peramos-Lutropirgo bölgesindeki makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına hem karadan hem de 3 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlatıldı.

Atina-Korint eski yolunun Neraki bölgesinden geçen kesimi ise yangın nedeniyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!
Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak

Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı