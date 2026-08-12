Atina yakınlarındaki, Nea Peramos-Lutropirgo bölgesinde makilik alanda yangın çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Nea Peramos-Lutropirgo bölgesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yunan basınındaki haberlere göre, Atina'nın merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Nea Peramos-Lutropirgo bölgesindeki makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına hem karadan hem de 3 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlatıldı.

Atina-Korint eski yolunun Neraki bölgesinden geçen kesimi ise yangın nedeniyle tedbiren trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA