Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde kum sanatçısı Hasan Uyar, atölyesinde atık mermerleri değerlendirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de ortaya dikkat çekici sanat eserleri çıkarıyor.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mermer Teknolojileri Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Uyar, sanat yolculuğuna öğrencilik yıllarında mermer parçalarından mozaik resimler yaparak başladı.

Zamanla bu alandaki çalışmalarını geliştiren Uyar, mermer parçalarını toz haline getirerek kum sanatına da yöneldi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda kurduğu atölyede çalışmalarını sürdüren 54 yaşındaki Uyar, ilçedeki mermer fabrikalarından topladığı atık taşları makinede öğüterek küçük parçalara ayırıyor. Daha sonra bu parçaları havanda dövüp toz haline getiren sanatçı, eleklerden geçirerek farklı incelikte malzemeler elde ediyor.

Farklı renk ve dokulardaki mermer tozlarını çizdiği resimlerin üzerine uygulayan Uyar, renklendirme yapmadan taşın doğal tonlarıyla özgün portre ve kompozisyonlar tasarlıyor.

"Atıl durumdaki mermerlerin geri dönüşümünü sağlamak"

Uyar, AA muhabirine, mermer fabrikalarında kullanılmayan taşların geri dönüşümünü sağlayarak sanata kazandırdığını söyledi.

Mermer parçalarını getirerek makinede öğütüp tane haline getirdiğini belirten Uyar, "Buradaki amacım atıl durumdaki mermerlerin geri dönüşümünü sağlamak. Kaymakamımız ziyarete geldiğinde bu sadece sende kalmasın birilerine de öğret, kurs açalım' dedi. Bu işin sürekliliğinin sağlanması için de kurs açıldı." dedi.

Uyar, bu işi öğrendikten sonra gelir de elde edilebileceğinin altını çizdi.

Yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosundan bahseden Uyar, "Bu eser için 3 ay uğraştım. 21 değişik taş kullandım. Bizim bu kendi yöremizin taşları. Benim ilk çalıştığım eser. Özellikle Atatürk'ün yüzündeki o ifadeyi verebilmek için çok uğraştım. Dereden topladığım taşlar böyle bir sanata dönüştü." diye konuştu.

Uyar, aynı zamanda üniversitenin adını taşıdığı şair Mehmet Akif Ersoy'un portre resimlerini yaptığını da anlattı.