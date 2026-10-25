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Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye'ye İsrail saldırıları sürüyor

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde Sur ve Nebatiye'ye hava ve topçu saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılar güneydeki Sur kenti ve Nebatiye vilayetine bağlı beldelerde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, öğleden sonra Nebatiye'ye bağlı Beraşit beldesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçuları da Sur'a bağlı Mansuri beldesinin yanı sıra Nebatiye'deki Doğu Zavtar, Beraşit ve Mifadun beldeleri ile Mercayun Ovası'nı hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, akşam saatlerinde Mifadun beldesindeki bir eve saldırı gerçekleştirdi.

? İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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