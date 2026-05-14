İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları sabaha karşı güneydeki Sıreyfe beldesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldeleri ile güneydeki Hadasa ve Kefer Melki beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Zerariyye'deki saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yuhmur'daki saldırıda ise bir akaryakıt istasyonunun hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu öğle saatlerinden bu yana Tuffahta, Furun, Ganduriyye, Doğu Zavtar, Şahhur, Tebne ve Mezraat Sinay beldelerine de hava saldırıları düzenledi.

Kusaybe beldesinde bir sağlık merkezi yakınlarına düzenlenen saldırıda ise bir araç hedef alındı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sabah saatlerinde, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mezraat Sinay, Tuffahta, Kefer Melki ve Yukarı Homin beldeleri ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Lebbaya, Suhmur, Yuhmur ve Ayn Tine beldelerini hedef alacağını bildirmişti.

Hizbullah açıklaması

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve Merkava tanklarının gece saatlerinden bu yana 7 kez roket ve topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Reşaf bölgesindeki İsrail askerlerinin roketlerle, Bulat mevkisindeki İsrail güçlerinin ise topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Bayyada bölgesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarına topçu saldırıları düzenlendiği kaydedilen açıklamada, aynı bölgede bir Merkava tankının da güdümlü roketle vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah ayrıca Deyr Suryan beldesinde bir evde konuşlanan İsrail askerlerinin roket ve topçu atışlarıyla hedef alındığını, Kefer Kile beldesi çevresindeki bir Merkava tankının da roket saldırısına uğradığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.