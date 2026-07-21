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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de bir evi bombaladı. Saldırıda bir anne, üç kızı ve bir oğlu hayatını kaybetti. Cenazeler enkazdan çıkarılırken, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 73 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıları ateşkes ihlaliyle sürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir anne, 3 kızı ve bir oğlu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin güneyinde es-Selasin Caddesi'nde "el-Mısri" ailesine ait evi bombaladı.

İsrail saldırısında Filistinli bir anne, 3 kızı ve bir oğlu hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri binanın enkazından çıkarılırken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
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