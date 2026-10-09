Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail saldırısında bir Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 2'si kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Masdar beldesinde 40 yaşındaki İbrahim Muhammed Ebu Haşşan isimli Filistinliye ateş açtı.

İsrail askerlerinin saldırısında boynundan vurulan Ebu Haşşan, yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentindeki Megazi Mülteci Kampı'nda ise yerinden edilenlerin bulunduğu noktaya İsrail ordusuna bağlı zırhlı araçlardan ateş açılması sonucu 2'si kadın, biri çocuk, 3 Filistinli yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail zırhlı araçlarından sivil yerleşim yerlerine doğru yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu ayrıca kentin çeşitli bölgelerine topçu atışıyla saldırılar düzenledi.

Güney ve kuzeyde de saldırılar sürdü

Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyindeki bölgelere de saldırılar devam etti.

Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus ile Refah kentleri ile kuzeydeki Şucaiyye ve Tuffah mahallerinde de sivil yerleşim yerleri topçu atışı ve zırhlı araçlarla hedef alındı.

Söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 189 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 254'e, yaralı sayısının ise 175 bin 306'ya ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA