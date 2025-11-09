Haberler

Atatürk, Yapay Zeka ile Anıldı: 'Bir Beyit, Bir Millet' Filmi Gösterime Girdi

Atatürk, Yapay Zeka ile Anıldı: 'Bir Beyit, Bir Millet' Filmi Gösterime Girdi
Sivas Valiliği, Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında 'Bir Beyit, Bir Millet' adlı yapay zeka ile hazırlanan filmle andı. Film, Atatürk'ün Sivas'a gelişini ve Milli Mücadele'deki önemini vurguluyor.

SİVAS Valiliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde 'Bir Beyit, Bir Millet' adlı yapay zeka ile hazırlanan özel bir film ile andı.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, yapay zeka araçları kullanılarak hazırlanan 'Bir Beyit, Bir Millet' adlı film, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Sivas'a gelişinde yaşanan gerçek bir olayı konu aldı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, filmin 10 Kasım vesilesiyle Sivas'ın Milli Mücadele'deki tarihi rolünü hatırlatmak ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Filmde, Sivas Kongresi öncesinde Sivas Sultani Mektebi'nde kadınların, imkanların sınırlı olduğu günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün odasını hazırladığı, genç kızların da kendi çeyizlerinden eşyalar getirerek bu anlamlı misafiri ağırlaması vurgulanıyor. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk, odaya girdiğinde yatağın üzerindeki yastıkta nakışla işlenmiş beyitle karşılaşıyor. Beyitte ise, "Cihanın cahine mağrur olup incitme insanı; Süleyman-ı zaman olsan, bırakırsın bu eyvanı" yazdığı görülüyor. Paşa'nın bu sözleri dikkatle okuduktan sonra Mazhar Müfit Kansu'ya dönerek "Bu uyarı hepimize Mazhar bey. Gün gelir biz de ebedi aleme göçeriz. Ama geride kalacak olan bu millete bıraktığımız izdir" ifadeleri filmde yer alıyor.

Yapay zeka teknolojisiyle yeniden canlandırılan sahnede, Mustafa Kemal'in tevazu, insan sevgisi ve vatan bilinci bir kez daha izleyiciye hissettiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
