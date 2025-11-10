Atatürk, Yalova'da Ebediyete İntikalinin 87'nci Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Yalova'da düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Yalova Valisi Hülya Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı, trafikte olan vatandaşlar, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Törene, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Program daha sonra Raif Dinçkök Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda da düzenlenen etkinliklerle devam etti.