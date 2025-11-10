Atatürk, Vefatının 87. Yılında Dolmabahçe'de Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Dolmabahçe Sarayı'nın önünde gerçekleştirilen Ata'ya Saygı Dalışı' ile anıldı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yılında Dolmabahçe Sarayı önünde dalış gerçekleştirdi. 25 dalgıcın katıldığı etkinlikte saatler 09.05'i gösterdiğinde su üstünde saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. İstanbul'da dalışın merkezi Dolmabahçe Sarayı kıyılarıyken, Beykoz ve Maltepe'de de 75 dalgıç 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleşti. Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu ve meşale yaktılar. Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

'GÜZEL, HÜZÜNLÜ VE HEYECANLI BİR DALIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Dalgıçlardan Yasin Yirmibeşli, "Bugün burada Derinlere Saygı Topluluğu olarak bulunmaktayız. Bu topluluğumuzla Türkiye'den çeşitli yerlerden gelen dalış arkadaşlarımız ile Dolmabahçe Sarayı'nda Atamızın huzurunda dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hem suyun altında hem suyun üzerinde güzel, hüzünlü ve de bir o kadar da heyecanlı bir dalış gerçekleştireceğiz" dedi.

'ÇOK BÜYÜK VE DERİN DUYGULAR YAŞIYORUZ'

Dalış yapan oyuncu Umut Kurt, "Bugün 10 Kasım. Atatürk'ü anıyoruz Dolmabahçe'de. Bizde Derinlere Dalış Topluluğu ile beraber bugün burada sudaydık. Sudan bayrağımızı ve atamızın bir resmini çıkardık. Çok büyük ve derin duygular yaşıyoruz" diye konuştu.

Çocuğu ile birlikte dalışı izlemeye gelen oyuncu Burcu Biricik ise, "Tabii ki çok çok hüzünlü bir gün bizim için. Ama galiba şimdi evladım olunca normalde kendim için yapmadığım bir şeyi şimdi evladım için yapmak istedim. O bunu yaşasın ve o böyle büyüsün istedim. Bu bilinçle büyüsün istedim" ifadelerini kullandı.