Atatürk, Vefatının 87. Yılında Çin'de Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Çin'in Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Büyükelçi Selçuk Ünal, Atatürk'ün vizyonunu ve liderliğini vurgulayarak, onun mirasının uluslararası alanda nasıl örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Çin'de anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve ailelerinin katıldığı tören düzenlendi.

Büyük Önder'in hatırasına saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vizyonu, ileri görüşlülüğü ve Türk milletine duyduğu güçlü inançla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini, döneminin çok ötesine damga vurmuş bir lider ve devlet adamı olduğunu belirtti.

Atatürk'ün Çin'deki ders kitaplarında işlendiğine, onun liderliğindeki Milli Mücadele'nin Çin halkının dimağında yer edindiğine dikkati çeken Ünal, "Milli Mücadele ile Anadolu'da yakılan ateş, emperyalizme karşı mücadele etmiş tüm mazlum milletlere ilham olmuştur. Atatürk'ün geride bıraktığı eserin büyüklüğü, bu gibi toplumlarda her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ünal, Atatürk'ün mirasını şu sözlerle tarif etti:

"Atatürk, arkasında çökmüş bir imparatorluğun küllerinden Zümrüdüanka gibi doğan, üstün özverilerle yoktan var edilmiş bir ülkeyi, gücüne, azmine ve kabiliyetine inanan bir milleti, Türkiye'nin diğer milletlere örnek olan varoluş mücadelesini, bu mücadeleyle kurulan Cumhuriyet'i ve onun ilelebet yaşayacağına olan inancı bırakmıştır."

Ünal, Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünde ifadesini bulan, tüm dünyanın barış ve refah içinde birlikte yaşadığı bir vizyon oluşturduğunu, aynı hedefin bugün de Türkiye'nin ve Türk dış politikasının temelini oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Törenin sonunda Büyükelçi Ünal ve eşi Lerzan Kayıhan Ünal, büyükelçiliğin bahçesindeki Atatürk büstüne karanfiller bıraktı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
