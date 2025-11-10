Haberler

Atatürk, Vefatının 87. Yılında Anıldı

Atatürk, Vefatının 87. Yılında Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden anlamlı bir video paylaştı. Videoda Atatürk'ün mirası ve düşünceleri vurgulandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, görüntülerinin yer aldığı videoyu 'Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde' notuyla yayınlayarak andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci vefat yıl dönümü nedeniyle video paylaşıldı. Atatürk'ün 'Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır' sözü ve 'Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde' notuyla paylaşılan videoda Atatürk'ün farklı görüntüleri, vatandaşlarla bir araya geldiği anları, geçmişte Anıtkabir'de yapılan anma törenlerine ait görüntüler ile TEKNOFEST'lerde gençlerin savunma sanayi ürünlerini incelerken görüntüleri yer aldı. Videoda, "Bir lider vardı, sözleri yüz yılı aşan, ışığı hiç sönmeyen, bir 10 Kasım daha aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı minnet. Bir kaybı değil, bir mirası hatırlıyoruz. Düşünceleriyle çağının ötesine geçen bir adamı. Bir ulusa yalnızca özgürlüğü değil, kendi geleceğini kurma cesaretini veren bir yol göstericiyi. O, umudun ne demek olduğunu öğretti bu millete. En büyük eserim dediği Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Her taşı alın teriyle, her satırı cesaretle yazılmış bir hikayeyi geleceğe taşıma sorumluluğunu verdi. Atatürk; adı geçmişte değil, geleceğin tam kalbinde duran. Çünkü Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım Atatürk'ü anmak değil Atatürk'ü anlamaktır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı

Havalandırma boşluğundan gelen ses polisleri harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.