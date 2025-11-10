Atatürk, Vefatının 87. Yıldönümünde Batman'da Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yıldönümünde, Batman'da düzenlenen törenle anıldı.

Batman Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk ve silah arkadaşları anısına sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.