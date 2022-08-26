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Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür görevden alındı

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Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür görevden alındı

TUNCELİ'de kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alınıp hakkında idari soruşturma yapılan Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, görevinden alındı.

TUNCELİ'de kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alınıp hakkında idari soruşturma yapılan Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, görevinden alındı.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Yazının ardından Valilik idari soruşturma başlattı ve Aytar açığa alındı. İdari soruşturma sonucu Aytar'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevinden alındığı belirtildi.

Tunceli Valiliği'nin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Feyzi Aytar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve Aytar hakkında adli soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir Tunceli gençlik Güncel Haberler

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