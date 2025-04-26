Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, KUDAKAF 25'in açılışında konuştu Açıklaması

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 'Yetenek Her Yerde' temasıyla düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın (KUDAKAF 25), gençlere istihdam fırsatları sunduğunu ve sektör temsilcileriyle birebir görüşme imkanı sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen KUDAKAF 25'in açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yoğun temposuna rağmen gençliğe ve beşeri sermayeye verdiği değer, girişimciliği destekleyici yaklaşımı ve KUDAKAF'a katılımının, üniversite camiasına ilham verdiğini söyledi.

Dijital çağın, teknolojik gelişmelerin ve küresel krizlerin etkisiyle dünyada büyük bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Hacımüftüoğlu, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi yenilikler, hem meslekleri hem de iş dünyasında başarı kriterlerini köklü bir biçimde değiştirmiştir. Her alandaki hızlı değişim, kariyer planlamasını doğrudan etkilemektedir. Bazı meslekler önemini yitirirken, yeni meslekler ortaya çıkmakta ve mevcut alanlar yeniden şekillenmektedir." dedi.

Atatürk Üniversitesi olarak çağın farkındalığıyla yeni şartları okuyup, çalışmaları buna göre planladıklarını belirten Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sektörel deneyim kazandırmayı, girişimcilik ekosistemini benimsemelerini ve yenilikçi projeler geliştirmelerini teşvik etmektedir. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ise geleceğin yeteneklerini keşfetmek ve onlara yatırım yapmak amacıyla bu fuarda öğrencilerle bir araya gelmiş bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteklediği programlar ve üniversitedeki çeşitli birimler aracılığıyla öğrenciler kariyer yolculuklarında desteklenmekte ve iş dünyasıyla kuracakları bağlarda bu merkezler önemli bir köprü işlevi görmektedir."

Bölge üniversiteleriyle işbirliği yapılacak

Hacımüftüoğlu, üniversitenin gençleri küresel ekonomide başarılı olabilecek bilgi ve becerilerle yetiştirmeyi hedeflediğini, insana yatırımı ön plana alarak, ileri düzeyde bilgi ve teknoloji üretebilen bireyler yetiştirmeye odaklandığını söyledi.

Üniversitenin, hızlı bir planlamayla çağın gerekli kıldığı hedeflere kilitlendiğini, bölgesel kalkınma için ortak akıl, etkileşim ve işbirliği projeleri üzerinde çalışmalara başladıklarını anlatan Hacımüftüoğlu, "Bilimi, bilim için değil, bilimi toplum için yaptırarak ülke proje kaynaklarımızın daha verimli kullanımı yoluna gidilmiştir. Yakın zamanda bölge üniversiteleriyle oluşturduğumuz 'BÖKAP Proje Cinsi' ile bölge üniversite öğretim üyelerinin proje kaynakları önemli artış imkanı bulacaktır. Bu sayede bu üniversitelerdeki öğretim üyeleri kendi üniversitelerinde daha rahat çalışma imkanı bulacak ve böylece beyin göçü önlenmiş olacaktır. Bir sonuç olarak da bölge şehirlerimizden insan göçü de azalacaktır." diye konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu, fuarla, öğrencilere iş dünyasıyla tanışma, yeteneklerini keşfetme ve projelerini girişime dönüştürme fırsatları sunularak geleceği birlikte inşa etmenin amaçlandığını belirtti.

Fuarın, 9 üniversitenin öğrencilerinin katılımıyla Türkiye'nin önde gelen firmaları ve işverenlerinin yer aldığı önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, "'Yetenek Her Yerde' temasıyla düzenlenen bu fuar, gençlere istihdam fırsatları sunmakta ve onlara sektör temsilcileriyle birebir görüşme imkanı sağlamaktadır." dedi.

Hacımüftüoğlu, projenin hamiliğini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan Vali Mustafa Çiftçi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık'a, bölge üniversitelerinin rektörlerine, tüm sektör temsilcilerine, birimlere, öğrencilere ve tüm personele teşekkür etti.