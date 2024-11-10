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Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde '10 Kasım Matemi' Sergisi Açıldı

Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde '10 Kasım Matemi' Sergisi Açıldı
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Ankara Etnografya Müzesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü kapsamında '10 Kasım Matemi' temalı sergi açıldı. 1938-1953 yılları arasında çeşitli gazetelerin manşetlerinin sergilendiği etkinlik, büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar '10 Kasım'larda çıkan 17 gazete manşeti, '10 Kasım Matemi' temasıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde, Ankara Etnografya Müzesi'nde, '10 Kasım Matemi' isimli sergi açıldı. Sergide, 10 Kasım 1938'den 10 Kasım 1953'e kadar geçen sürede, dönemin önde gelen gazetelerinden Cumhuriyet, Dünya, Ulus, Zafer, Tan, Son Saat gibi 17 ayrı gazetenin manşetleri ziyaretçilere sunuldu. Koleksiyoner Gürkan Gürbüz'e ait özel sergiye, Türkiye'nin birçok şehrinden Ankara'ya gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

'DUYGUSAL ANLARA TANIKLIK ETTİK'

13 Kasım gününe kadar ziyaret edilebilecek sergiyle ilgili bilgi veren Etnografya Müze Müdürü Veysi Gün, ilk saatlerden itibaren 2 bin 500 kişinin sergiyi ziyaret ettiğini söyleyerek, "Vatandaşlarımızın büyük bir coşkuyla ziyaretleri devam etmektedir. Sergi 3 gün açık kalacaktır ve bu süre zarfında gazetelerimizi her gün değiştireceğiz. Yarın yine aynı gazetelerin farklı sayıları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezenlerin duygusal anlarına tanıklık ettiklerini de belirten Veysi Gün, "Bu bizi gururlandırdı, duygulandırdı. Günün ayrı bir anlamı, ayrı bir önemini vurgulamak için dikkate şayan bir kare olduğunu söyleyebiliriz. Etnografya Müzesi'ni bu anlamlı günde ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Bu üç günlük sürede de tekrar gelmelerini ümit ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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