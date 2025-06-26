Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü törenle kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Tokat Valisi Abdullah Köklü, 48. Piyade Alay Komutanı Topçu Albay Haluk Albayrak ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yazıcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün kente ilk kez 26 Haziran 1919'da geldiğini söyledi.

Atatürk'ün Tokat'ı ilk ziyaretinde sarf ettiği sözlerin Anadolu'nun birçok köşesinde milli uyanışa vesile olduğunu belirten Yazıcıoğlu, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız ve şehitlerimiz sayesindedir. Anadolu medeniyetinin 1071'den itibaren Türk mayasıyla yeniden yoğrulduğu, bir zamanlar Danişmentlilerin, Selçukluların ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Tokat şehrimiz, 1919 senesine gelindiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attığı yerlerden biri olmuştur." dedi.

Törene, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu

Betonun altından çıktı! 400 yılık ve mühürlü
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Görüşmeler başladı! Süper Lig devi bombayı patlatmak üzere
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.