Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Çoban, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a geldiğini söyledi.

Atatürk'ü şehrin girişinde Askerlik Şubesi Başkanı olan binbaşı ile 20 kişilik bir müfrezenin karşıladığını belirten Eroğlu, gelişini gizli tutan Mustafa Kemal Paşa'nın ertesi gün Tokat Belediyesi salonunda şehrin ileri gelenlerine hitap ettiğini dile getirdi.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Konuşmasında şu tarihi sözleri söylemiştir; 'Hiçbir müdafaa vasıtasına malik olmasak bile dişimizle, tırnağımızla, zayıf ve dermansız kollarımızla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi, namusumuzu korumayı gerekli görüyorum. Tarih bize vatan uğrunda canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini, hala yaşadıklarını göstermektedir. Ben hayatımı hiçbir zaman milletimden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her an memleket için şerefimle ölmeye hazırım.' Vatanın ve milletin kurtuluşu için gösterilen çaba, yaşanan azim ve heyecan, bundan daha etkili hangi sözlerle anlatılabilir?"

Milli Mücadele için hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü Amasya, Sivas ve Erzurum üçgeninde yer alan Tokat'ın önemli bir geçiş yolu olduğunu anlatan Eroğlu, "Mustafa Kemal Paşa bu süreçte üç kez şehrimize gelmiş, Tokat halkından büyük ilgi ve destek görmüştür. Mustafa Kemal Paşa, yıllar sonra bir gazeteye verdiği demeçte şunları söylemektedir; 'Samsun, Havza, Amasya, Tokat, Sivas ve Erzurum temasları gönlümde büyük inşirahlar uyandırdı. Anadolu'nun bu temiz halkı ile temas ettikçe teşebbüsümün isabetine dair kanaatim her gün daha çok artıyordu.' Bu sözler Milli Mücadele'nin hazırlık evresinde Tokat'ın yol güzergahının zorunlu kıldığı bir durak değil, özellikle kalınan, temaslarda bulunulan mekanlardan biri olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törene CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.