Haberler

Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 107. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Atatürk'ün Sivas'a Gelişinin 107. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk kez gelişinin 107'nci yıl dönümü, İlk Adım Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada Sivas'ın milli mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk kez gelişinin 107'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

27 Haziran 1919 yılında Milli Mücadele çalışmaları için Sivas'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentte karşılandığı yer olan İlk Adım Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alağaaçlı ve protokol üyeleri katıldı. Törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, daha sonra Vali Şimşek şeref defterini imzaladı.

'TARİHİ VE KUTLU YÜRÜYÜŞE SİVAS EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR'

Atatürk'ün milletin istiklal umutlarının zayıfladığı vatan topraklarında geleceğin belirsiz olduğu bir dönemde Anadolu'nun bağrına başlattığı kutlu yolculukta milli mücadelenin en emin şehri Sivas'a teşrifinin 107'nci yılını gururla kutladıklarını belirten Vali Şimşek, şunları söyledi:

"Bazı şehirler vardır ki tarihin seyrini değiştirir. Coğrafyanın sessiz bir tanığı olmaktan çıkıp bir milletin kaderini yeniden yazan asil bir kahramana dönüşür. Sivas işte bu anlamda sadece bir coğrafya değil, Türk milletinin bağımsızlık destanının nakşedildiği ve Cumhuriyet'imizin filizlendiği mukaddes bir duraktır. İşgal altındaki yurdumuzu hürriyetine kavuşturmak adına yaktığınız bu bağımsızlık meşalesi milletimizin makus tarihini değiştirmiş, bu tarihi ve kutlu yürüyüşün en hayati kararlarına Sivas ev sahipliği yapmıştır. Memleketin dört bir yanından gelen cesur delegeler bu kadim şehirde tek bir yürek olarak bir araya gelmiş, Türkiye Cumhuriyet'inin sarsılmaz temellerini burada atmıştır. Sivas'ta yankılanan 'Ya istiklal ya ölüm' haykırışı yalnızca bir direnişin parolası değil, aynı zamanda bağımsız, yeni ve güçlü bir devletin doğuşunun da müjdesi olmuştur."

Halk oyunları gösterisinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Kapılar açılınca hücum ettiler
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez

Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor