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Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

İskele Meydanı'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterisi sunuldu, ardından Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya ulaştırılan Türk bayrağı öğrenciler tarafından Vali Vekili Muhammed Serkan Şahin'e teslim edildi. Aldığı bayrağı üç kez öpen Şahin, öğrencilere teşekkür etti.

Şahin ve beraberindekiler, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Vali Vekili Şahin ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, Şahin'in Atatürk'ün kente geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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