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Atatürk'ün "Şifa buldum" dediği kaplıca yenileniyor

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Samsun'un Havza ilçesindeki tarihi otel ve kaplıcada yenileme çalışmaları başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında kullandığı ve "Şifa buldum" dediği kaplıcanın, 2025'te yeniden hizmete girmesi planlanıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan, Mustafa Kemal Atatürk'ün "şifa buldum" dediği tarihi otel ve kaplıcada yenileme çalışması yapılıyor.

SAMSUN'DA TARİHİ KAPLICA YENİLENİYOR

1891 yılında Sivas Valisi Mazlum Paşa'nın oğlu Memduh Efendi tarafından yaptırılan ve Atatürk'ün 1919 yılında Havza'da kaldığı süre boyunca kullandığı otel ve kaplıca, Havza Belediyesi'nin düzenlediği ihale sonucunda 10 yıllığına işletmeyi devralan firma tarafından yenileniyor. Halk arasında "Paşa Hamamı" olarak bilinen kaplıcanın 2025 yılının ilk günlerinde yeniden hizmete girmesi planlanıyor.

Kaplıcada yapılan çalışmaları yerinde inceleyen firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin ve kaplıcanın tarihi önemini bilerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

ATATÜRK'ÜN "ŞİFA BULDUM" DEDİĞİ YER

Tesisin kaplıca kısmının 1 yıldır, otel kısmının ise 7 yıldır atıl durumda olduğunu aktaran Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Havza Belediyemizin ihaleye çıkması ile tesisin işletmesini 10 yıllığına devraldık ve öncelikli olarak tarihi hamamın bakım ve onarımına başladık. Amacımız bu kaplıca tesisinin bakımını yapıp hızlı bir şekilde yeniden hizmete sunmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da çıktıktan sonra 25 Mayıs 1919'da sağlık gerekçesi ile Havza'ya gelmiştir. Tesisimiz, Atatürk'ün, Havza'da kaldığı 18 gün süre zarfında kullandığı ve 'Şifa buldum' dediği hamamdır. İnşallah tarihi hamamımızı kısa sürede hizmete açacağız."

Atatürk'ün
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Uğuz:

Ordaki yazıları ve dış duvar kaynak taşlarını geçen yıl hep ben yaptım

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