Haberler

Atatürk'ün Konya'ya İlk Ziyaretinin 106. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'ya ilk ziyaretinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının çelenkleri sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar daha sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı ziyaretleri sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ne yürüdü.

Program, "Zamansız Çehre" resim sergisinin açılışı ve Atatürk Müze Evi'nin ziyaretinin ardından son buldu.

Törene, mülki ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Viral olan video! Herkes bu kadını konuşuyor
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketle dillere düştü!

Japonya'daki 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi

Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı arttı
Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı