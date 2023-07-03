Atatürk'ün Erzurum'a Gelişinin 104. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı. 104 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı'da temsili Türk bayrağı ve Atatürk posterinin karşılanmasıyla başlayan törende kortejde yer alan cirit atlarının davul-zurna eşliğindeki geçişi ilgi çekti.

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü sebebiyle ilk tören Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yapıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan öğrenciler, merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı semtinde protokol ve askeri bando ile karşılandı. Vali Okay Memiş, Garnizon Komutan ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve katılımcılar önde atlı cirit takımı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Bando takımının marşlar seslendirdiği yürüyüş sırasında, cirit atlarının davul- zurna çalarken geçişi ilgi gördü.

Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunduğu törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Mehter konserinin ardından protokol ve katılımcılar, Atatürk'ün Erzurum'da 57 gün misafir edildiği evi gezdi. Vali ve beraberindekiler, 104 yıl önce yaşananlarla ilgili bilgi aldı.