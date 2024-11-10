Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, askeri görevliler, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra bazı davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından TRT İstanbul Müdürlüğünün hazırladığı sinevizyon gösterisi izletildi.

Ardından İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, "Asker ve Barış Adamı Atatürk" başlıklı konuşma yaptı.

Atatürk'ün hiçbir zaman kazandığı zaferi tehlikeye sokmayarak realist davrandığını belirten Çoruk, "Büyük ya da küçük her milletin hakkını mukaddes saymış, millet ve devletleri insanlık aleminin bir parçası olarak görmüştür. Atatürk'e göre dünya milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yoldan kendi milletinin huzur ve saadetine çalışmak demektir. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur." diye konuştu.

Çoruk, şunları kaydetti:

"Ataürk'ün hedefinde savaşlarda yakılıp yıkılan yerleri yeniden inşa etmek, ülke topraklarını bayındır hale getirmek, hastaneler tesis ederek, hastalıklarla mücadele etmek ve Türk halkının eğitim düzeyini yükseltmek vardır. Bunların yapılabilmesi için ise dünya barışı ve ülke içinde istikrar elzemdir. Bu sebeple Atatürk'ün sahip olduğu felsefenin özünde milli çıkarları aşan dış politikanın yeri yoktur. Türk devleti dün olduğu gibi bugün de dünya barışından yana, bu barışı tehlikeye atacak girişimlerin karşısındadır. Bununla beraber kendi ülkesinin ve milletinin hayatını ve güvenliğini tehdit edecek girişimleri önleme noktasında ise geçmişinde gösterdiği kararlı tutumu bugün de sürdürmektedir. Kaynağı tarihe dayanan bu kararlılığın oluşmasında Mustafa Kemal Paşa'nın milletten aldığı güçle milletle beraber kazandığı İstiklal Savaşı'nın etkisi büyüktür."

"Kurduğu Cumhuriyet'i sonsuza dek yaşatacağız"

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan 3. Kolordu Komutanlığından Albay Duygu Yörenç de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yılı dolasıyla özlem, saygı, minnet ve rahmetle andığını ifade etti.

Yörenç, bugün Türkiye'nin Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığını söyleyerek, "Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca ürettikleri, bıraktıkları eserlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonra da yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu belirten Yörenç, "Muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran, büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur. Atatürk milletin tarihi seyrini değiştirebilecek üstün meziyetleri sayesinde memleketi, askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır." şeklinde konuştu.

Yörenç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yurtta barış, dünyada barış ilkesi, Atatürk için dünyamızda yaşayan bütün insanları birbirine daha çok yaklaştırmak, daha çok sevdirmek yolundaki çabaların bir parçasıdır. 1881 Atatürk'ün doğum tarihidir, 1938 ise asla ölüm tarihi olamaz. Bu tarih ancak bir fani vücudun dünyayı terk ettiği, gözlerini bu dünyaya yumduğu tarihtir. Bu iki tarih arasında hayatı ise sanki bir destandır, bir efsanedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğimizin teminatı, caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla görevimizin başında ve asil Türk milletimizin emrindeyiz. Eşsiz kahraman Büyük Önder Atatürk'e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak sonsuza kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti, sonsuza dek yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."

Konuşmalarından ardından şiir yarışmasında 1. olan Kağıthane Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşe Beren Derebaş 'Bir Mustafa Kemal Tanıyorum', mektup yarışmasında 1. olan Şişli Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Özdemir ise 'Canım Atam' isimli eserlerini okudu.

Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda birinci olanlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından, Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Saat Kaç' isimli Atatürk Oratoryosu'nun ardından program sona erdi.