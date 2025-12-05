Haberler

Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte tiyatral gösteri, halk oyunları ve şiir dinletisi yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e ilk gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 105'inci yıl dönümü dolayısıyla tiyatral gösteri sunuldu.

Bilecik Garı'ndaki kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra halk oyunları gösterisi yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin'in bir konuşma yaptığı etkinlikte Bilecik Garı'nda gerçekleşen Bilecik Mülakatı tiyatral gösteriyle canlandırıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililerin katıldığı program, Bilecik Mülakatı'na dair haberlerin bulunduğu gazete kupürlerinin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
