Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım, Mezarı Başında Anıldı

İZMİR (ANKA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde mezarı başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Biz, İzmir'de, annelerin gözlerindeki ışık, içlerindeki heyecan hiç sönmeyen evlatlar yetiştirebilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Anneler Günü'nde Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı, Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Hakan Tolungüç, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Feyza Işıklı, Belediye Meclisi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin çocuk belediyesi üyeleri, mahalle muhtarları ve yurttaşların katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na karanfiller bırakıldı.

"ZÜBEYDE HANIM'A NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nde, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başındayız. Bu ülkeyi esaretten kurtararak hepimize aydınlık bir gelecek bırakan bir evlat yetiştiren Zübeyde Hanım'a ne kadar teşekkür etsek az. İçlerine cesaret, özgüven, inanç, iyilik tohumları ekilen çocuklar, büyüdüklerinde bu tohumları çoğaltırlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemize armağan ettiği demokrasi, özgürlük, eşitlik, vatan sevgisi, bu tohumların meyvesi. Yaşadığımız pandemi salgını nedeniyle buruk geçen iki yılın ardından, annelerimize yeniden sarılabildiğimiz günlere kavuşmak mutluluk verici. Biliyoruz ki annelerin en büyük endişeleri evlatları içindir. Onları huzurun, refahın, demokrasinin, barışın hüküm sürdüğü adil bir ülkede yetiştirebilmektir en büyük gayeleri. Biz, İzmir'de, annelerin gözlerindeki ışık, içlerindeki heyecan hiç sönmeyen evlatlar yetiştirebilmesi için çalışıyoruz. Annelerimizin, yüreğinde annelik duygusu yaşayan tüm kadınların ve hayatını kaybetmiş tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı saygı ve minnetle anıyoruz."

"ANNELERİMİZİN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Zübeyde Anne'ye bu ülkenin saygısı ve minneti vardır. Bir annenin yetiştirdiği ve insanlığa armağan ettiği bir büyük devrimci evlatla dünyayı nasıl değiştirebildiğinin en nadide örneği olduğu içindir bu saygı, bu vefa ve minnet. İşte bu yüzden Karşıyaka ve İzmir, pek çok değerinin yanında, 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün en güzel kanıtı olan Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'sıdır, İzmir'idir. Bizi çok özel bir yerde tutan, büyük bir onur ve sorumlulukla donatan Zübeyde Hanım'ın saygın kişiliğinde bütün annelerimizin önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da "Anneler Günü'müz kutlu olsun. Bugün Ata'mızın anası, bizim ata anamız Zübeyde Hanım'ın huzurundayız. Kendisini minnetle ve sevgiyle anıyoruz. Bize dünyanın en büyük devrimcisi ve komutanını armağan ettiği için kendisine minnettarız" diye konuştu.

Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı ise "Türk Anneler Derneği, Atatürk'ün çizdiği yoldan Cumhuriyet'imizin koruyucusu olarak çalışmalarına devam ediyor. Bizler anneler olarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi ilimde, fende, teknolojide ve sanatta başarılı insanlar olarak yetiştirmeye çalışacağız. Adımlarımız hep ileriye doğru olacaktır" dedi.