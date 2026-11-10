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Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde Çanakkale Biga'da 09.05'te anma programı düzenlendi

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Çanakkale'de Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi; saat 09.05'te hayat durdu. Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde 67 yaşındaki Mükerrem Sargın, '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu.

Çanakkale'de saat 09.05'te hayat durdu (2)

67 YAŞINDAKİ MÜKERREM SARGIN, '10 KASIM' ŞİİRİ OKUNDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de

düzenlenen anma programları kapsamında Biga ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde Mükerrem Sargın (67), '10 Kasım' ve 'Bu Vatan Kimin' şiirini okudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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