Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Kızılay Meydanı'nda saygı duruşu yapıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde anılırken saat 09.05'i gösterdiğinde başkent Ankara'da hayat durdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. İş yerlerinin kapı önlerine, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar saat 09.05'i bekledi. Sirenlerin çalması ile birlikte vatandaşlar, Atatürk'ün hatırasına saygı duruşuna geçti.

KIZILAY MEYDANI'NDA HAYAT DURDU

Ankara'nın en kalabalık noktalarından Kızılay Meydanı ve meydana açılan caddelerde saat 09.05'te hayat durdu. Yoldaki sürücüler araçlarından inerek kornalarıyla siren seslerine eşlik etti, yayalar da durdukları yerde saygı duruşuna geçti. Meydanda bulunan bir vatandaş, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kızılay'da Atatürk'ün anıldığı dakikalarda, bir vatandaşın elindeki 11 Kasım 1938 tarihli gazete de dikkat çekti. Vatandaşlar, Atatürk'ün ebediyete intikalini haber veren gazetenin sayfalarını ilgiyle inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı