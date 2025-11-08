Atatürk'ün 87. Yılı İçin Anma Programı Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen panelde konuşan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmet Türkmen, Atatürk'ün tarım politikalarını ve kalkınma vizyonunu anlattı.

Panelin ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Halk Müziği Topluluğu tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi" sunuldu.

Doç. Dr. Hamza Üstün'ün piyano eşliğinde solist Kübra Arslantaş'ın seslendirdiği eserlerde bağlamalarıyla Ali Koray Gündoğdu ve Melih Yılmaz sanatçılara eşlik etti.