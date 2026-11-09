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Atatürk'ün 1929'da Tekirdağ'a gönderdiği heykel 97 yıldır korunuyor

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Atatürk'ün 1929'da Tekirdağ'a gönderilmesini istediği heykel, aradan geçen 97 yıla rağmen kentin kültürel mirası olarak korunuyor. 2019'da dış etkenlerden korunmak için Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne taşınan orijinal eserin valilik binası önünde kopyası sergileniyor.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929 yılında Tekirdağ'a gönderilmesini istediği heykel, aradan geçen 97 yıla rağmen kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli eserlerinden biri olarak korunuyor.

Cumhuriyet'in ilanının ardından Tekirdağlıların Atatürk'ten kendisini temsil eden bir heykel gönderilmesini talep etmesi üzerine, heykeltıraş Kenan Ali Yontunç'un Atatürk'ün poz vermesiyle hazırladığı eserlerden biri Tekirdağ'a, diğeri Amasya'ya gönderildi.

29 Aralık 1929'da açılışı yapılan heykel, uzun yıllar tarihi valilik binası önünde sergilendi ve zamanla kentin simgelerinden biri haline geldi.

Dış etkenlerden korunması amacıyla 2019 yılında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne taşınan orijinal heykel, burada ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Tarihi valilik binası önünde ise eserin kopyası bulunuyor.

Böylece hem tarihi eser koruma altında tutuluyor hem de heykelin kent hafızasındaki yeri yaşatılıyor.

"Miras niteliği taşıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, heykelin Tekirdağlılar için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Heykelin yalnızca sanatsal bir eser olmadığını belirten Karaküçük, Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze uzanan tarihi bir miras niteliği taşıdığını ifade ederek, "Özellikle heykel uzun yıllar valilik binasının önünde bulunduğundan dolayı tüm Tekirdağlıların bildiği, sahiplendiği, muhafaza edilmesinden gurur duyduğu bir anıt mahiyetindedir." dedi.

Orijinal eserin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Karaküçük, şöyle konuştu:

"2009 ve 2012 yıllarında sanatçının varisleriyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından orijinal eserin korunması amacıyla heykelin bir kopyasının tarihi valilik binası önünde sergilenmesine karar verilmiştir.

Heykel ise bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından dış ortam koşullarından korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezimizin fuaye alanında muhafaza edilmektedir."

Açılış tarihi arşiv belgeleriyle belirlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde araştırmacı olarak görev yapan İsmail Can Akan da heykelin geçmişine ilişkin yürüttükleri araştırmada önemli belgelere ulaştıklarını söyledi.

Devlet Arşivlerinden temin edilen belgeler sayesinde heykelin açılış tarihini kesinleştirdiklerini belirten Akan, "Bu heykeli buraya taşıdıktan sonra devlet arşivlerinden birtakım belgeler talep ettik ve heykelin 1929 tarihli açılışının yapıldığı belgeye ulaştık. O belgeden de 29 Aralık'ta bu heykelin Tekirdağ'da açılışının yapıldığını tespit ettik." dedi.

Heykelin 2019 yılından bu yana kültür merkezinde sergilendiğini anlatan Akan, eserin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirtti.

Ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştıklarını kaydeden Akan, "Buraya gelen vatandaş ve sanatçıların da çok ilgisini çekiyor heykel. Bilmeyenler öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. O şekilde heykel burada yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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