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Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Güncel Haberler

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Sosyal medya platformlarından birinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisini kullanarak vücut ölçülerinin günümüz kıyafetlerine uyarlandığı bir fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yüzlerce insanın paylaşımı sonrasında #Atatürk etiketi kısa sürede TT oldu.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

KİMİSİ BEĞENDİ KİMİSİ BENZETEMEDİ

Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise görüntüyü Atatürk'e benzetemediklerini beyan etti. Yüzlerce kullanıcı #Atatürk etiketi altında yorumlar yaptı. Hastagh Twitter'de gündem oldu.

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

O yorumlardan bazıları:

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Güncel Haberler

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