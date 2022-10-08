Atatürk'ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
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Sosyal medya platformlarından birinde Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisini kullanarak vücut ölçülerinin günümüz kıyafetlerine uyarlandığı bir fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu kare, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Yüzlerce insanın paylaşımı sonrasında #Atatürk etiketi kısa sürede TT oldu.
Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor.
YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI
Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı. Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.
KİMİSİ BEĞENDİ KİMİSİ BENZETEMEDİ
Ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları ise görüntüyü Atatürk'e benzetemediklerini beyan etti. Yüzlerce kullanıcı #Atatürk etiketi altında yorumlar yaptı. Hastagh Twitter'de gündem oldu.
O yorumlardan bazıları: