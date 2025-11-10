Haberler

Atatürk'ü Anma Töreninde Duygusal Anlar

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda binlerce vatandaş tarafından anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte katılımcılar, gözyaşları içerisinde Atatürk’ü andı.

Haber: Tuba KARA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anmaya gelen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Duygu Karataş, "10 Kasım'ı tatil yapsalar bile biz yine de geldik buraya Ata'mızı anmaya hiçbir şey engel değil bizim için. Yani çok duygulu bir an gerçekten. İyi ki böyle bir şey yaşamışım, iyi ki buraya gelmişiz. Böyle bir deneyime sahip olduğum kardeşimle beraber yani çok çok duygulu bir an" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılında, binlerce vatandaş Dolmabahçe Sarayı'na akın ederek saygı duruşunda bulunmak için uzun kuyruklar oluşturdu, duygu dolu anlar yaşadı. Atatürk'ü anmaya gelen Duygu Karataş isimli genç kız göz yaşlarına hakim olamayarak, "Çok duyguluyuz. Yani ben ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Yani 10 Kasım'ı tatil yapsalar bile biz yine de geldik buraya Ata'mızı anmaya hiçbir şey engel değil bizim için. Yani çok duygulu bir an gerçekten. İyi ki böyle bir şey yaşamışım, iyi ki buraya gelmişiz. Böyle bir deneyime sahip olduğum kardeşimle beraber yani çok çok duygulu bir an" ifadelerini kullandı.

"Yaşlandım, çok zorlanıyorum ama benim görevim gelmek"

Kıbrıs Gazisi bir vatandaş ise şunları kaydetti:

"Efendim onu izin verirseniz 45 sene önce yazdığım bir şiirim var Atatürk'te. Onu size takdim edeyim. O sizde kalsın. Hiç isminden bahsetmedim. Onun ismini anmadan onu anlatabilmek öylesine zor ki. İsimlendiremiyorsunuz, kelimeler yetersiz kalıyor. Ben bunu yazdıktan 43 sene sonra Selanik'te, onun dünyaya geldiği evde, dünyaya geldiği odada kızımla beraber gitmiştik. Orada okudum ısrar üzerine ve orada bıraktım. Onu anlatmak çok zor. Ben dünyaya gelmeden önce o benim böyle düşünüleceğimi bilmiş, 'Beni görmek demek behemahal, yüzümü görmek demek değildir' diyor. Bunu hangimiz söyleyebiliriz? Lütfen. Bir kişi var, o da affedersiniz sağ avucunuzu bakın, eski Türkçe 18 yazar. Sol avucunuzda da 81 yazar. Eski Türkçe rakamlarla. 18-81 Ne demek? 1881 avuçlarımızda yazıyor. Selanik'e gittiğim hariç her sene buradayım efendim. Yaşlandım. Çok zorlanıyorum ama benim görevim gelmek. Ata'mın bir zamanlar bulunduğu yerde nefes alabilmek. Onunla beraber olduğumu zannediyorum. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız bunu ifade edecek bir ortağım yok. Kore'ye gidemedim. Kıbrıs nasip oldu. Oraya gittik. Allah'a şükür en azından oradaki zor yaşayan insanlara biraz yardım ettik zannediyorum"

"Atatürk'ün evladı olmaktan gurur duyuyoruz"

SAR Arama Kurtarma Derneği üyesi Çağatay Aka, "SAR Arama Kurtarma Derneği olarak burada tabii ki de üzüntümüzü paylaşmak için geldik. Çok üzgünüz. Çok özlüyoruz. Rahmetle onuyoruz. 9.5' geçe buradaydık. Çok duygulandık. Hepimizin gözleri doldu. Yani gurur duyuyoruz. Böyle bir Atatürk'ün evladı olmaktan" dedi.

"Çocuklarımıza her şeyi öğretiyoruz Atatürk'ü, hayatını"

Üsküp'ten Atatürk'ü anmak için gelen Aynur Ulubulut isimli bir vatandaş, "Bugün için geldim Üsküp'ten. O çünkü bizim taraflı olduğu için ona gurur duyuyoruz onunla biz. Çok seviyoruz. Çocuklarımıza her şeyi öğretiyoruz Atatürk'ü, hayatını. Manastırlıyım ben" diye konuştu.

"Çok yoğun duygularım anlatılmaz, yaşanır"

Isparta'dan gelen bir Şerife Gökdoğan ise, "Ben Atatürkçüyüm. Duygularla anlatılmaz ki. Çok geldim ama 10 Kasım günü bugün bulunuyorum. Isparta'dan geldim. Çok yoğun, anlatılmaz, yaşanır" dedi.

"Büyük bir özlem ve yine de bir üzüntü"

Dolmabahçe Sarayı'na ilk kez geldiğini söyleyen Ece Fethiye Çetinçelik ise, "Çok büyük bir özlem tabii ki. Sonuçta ülkemizi aydınlatmış birisiydi. Adı Mustafa Kemal Atatürk. ve bugün buraya gelmek de çok güzel... Onu her sene anıyoruz. Her zaman da anıyoruz yani. Bu ilk gelişim. Bu sefer evet fırsat bulduk. Dediğim gibi büyük bir özlem ve yine de bir üzüntü sonuçta. Ama onu anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
