Atatürk, Senegal'de Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Senegal'in Dakar kentinde düzenlenen bir törenle anıldı. Törende, bayraklar yarıya indirilerek siren sesiyle saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde saygı duruşuyla başlayan törende Atatürk'ün vefat saati olan 09.05'te bayraklar yarıya indirilerek siren çaldı.
Törende konuşan Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, her 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.
Büyükelçi Sağman, Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir Türk diplomat olarak Türkiye'ye hizmet etmekten gurur duyduğunu dile getirdi.
Tören, Büyükelçilik çalışanlarının çocuklarının okuduğu Atatürk temalı şiirlerin ardından sona erdi.