Atatürk, Moskova'da Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Moskova'da düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Atatürk'ün mirasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde, yerel saatle 09.05'te yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Büyükelçilik çalışanları, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Türk vatandaşları ve çocuklar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak millete mezar yapılmak istenen Anadolu'da yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Bilgiç, "Atatürk sadece bağımsızlığımıza kasteden güçleri ortadan kaldırmakla kalmamış, çağının çok önündeki öngörüsü ile devlet ve toplum hayatımızı şekillendiren reformlar yapmış, Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın en temel görev olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Onun fikirleri, ülkesine dair özlem ve hayalleri, idealleri hala yaşamaya devam etmektedir. Hiç şüphesiz 57 yıllık ömrüne olağanüstü bir destan sığdıran Ulu Önder Atatürk'ün bu süreçteki en büyük güvencesi başta çocuklar ve gençler olmak üzere yine asil Türk milleti olmuştur." ifadelerini kullandı.

Moskova'daki Türk çocuklarına boyalı el izi ile hazırladıkları Atatürk portresinden dolayı teşekkür eden Bilgiç, gençlerin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne duyarlı olmalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Törende, Moskova Büyükelçiliğinin en genç memuru olarak 3. Katip Yunus Emre Ekinci ve Silahlı Kuvvetler Ataşe Yardımcısı Piyade Binbaşı Mesut Kazanç da günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
