İstanbul'da fetih coşkusu! Alan hıncahınç doldu, kutlamalara yarım milyondan fazla kişi katıldı - Haberler

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İstanbul'da fetih coşkusu! Alan hıncahınç doldu, kutlamalara yarım milyondan fazla kişi katıldı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları ve Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreni Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Tarihi törene vatandaşların ilgisi yoğun olurken, burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinliğe kaç kişinin geldiğini de açıkladı. Erdoğan, "Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor." dedi.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yüzbinlerce İstanbullu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan fetih şöleninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçesi'nde ilk fidanı dikimini yaptı. Törenin başlamasının ardından Erdoğan, vatandaşlara seslendi.

İstanbul'da fetih coşkusu! Alan hıncahınç doldu, kutlamalara yarım milyondan fazla kişi katıldı

"560 BİN KİŞİ KARŞIMDA DURUYOR"

Konuşmasının hemen başlangıcında Erdoğan, tarihi törene kaç kişinin katıldığını söyleyerek, "Aziz milletim Konstantiniyye muhakkak fetholunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun ordusu, askeri ne güzel askerdir buyuran sevgililer sevgilisi peygamber efendimizin İstanbul'un fethiyle, 569. yıldönümünü kutladığımız bugünde aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da fetih coşkusu! Alan hıncahınç doldu, kutlamalara yarım milyondan fazla kişi katıldı

"SİZ NE GÜZEL İNSANLARSINIZ"

Açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler İstanbul'un inşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz. Aziz milletim, sayın MHP Genel Başkanı, BBP Genel Başkanı, sevgili İstanbullular, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki kıymetli gençler. Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

İstanbul'da fetih coşkusu! Alan hıncahınç doldu, kutlamalara yarım milyondan fazla kişi katıldı

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Atatürk Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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