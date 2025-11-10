Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıldönümünde Anıldı

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıldönümünde Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende katılımcılar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerince "Atatürk Oratoryosu" gerçekleştirildi.

Mersin

Vali Atilla Toros, Tümamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Sahil şeridindeki yolda bazı sürücüler, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

Törenin ardından Mersin Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma programı yapıldı.

Hatay

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende anıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma programı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Katılımcılar, siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Deprem fırtınası hız kesmiyor! Şehirde korkutan bir sarsıntı daha
Slovakya'da 2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı

2 yolcu treni çarpıştı: 30 yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.