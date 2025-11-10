Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yıldönümünde Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı.
Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende katılımcılar, saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı ekiplerince "Atatürk Oratoryosu" gerçekleştirildi.
Mersin
Vali Atilla Toros, Tümamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Sahil şeridindeki yolda bazı sürücüler, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.
Törenin ardından Mersin Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü anma programı yapıldı.
Hatay
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende anıldı.
Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.
Anma programı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu'ndaki etkinliklerle devam etti.
Osmaniye
Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Katılımcılar, siren eşliğinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.