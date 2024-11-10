Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Taksim'de Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

Gül, Tokel ve İmamoğlu sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk koydu.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

Çevredeki vatandaşlar da yağmura rağmen töreni izleyerek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.