Manisa'da okulda Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan felsefe öğretmeni R.A., mahkeme kararıyla tutuklandı. R.A.'nın öğrencilerine Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiği tespit edildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılıp gözaltına alınan felsefe öğretmeni R.A. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öğretmen R.A.'nın öğrencilerine Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiği de belirlendi.

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni R.A., iddiaya göre 10'uncu sınıf öğrencilerine ders anlattığı sırada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandı. Ayrıca, R.A.'nın telefonlarına Atatürk'ü karalayan içerikler gönderdiğini de belirten 11 öğrenci, durumu okul yönetimine bildirip, resmi şikayette bulundu. Atatürk'e hakaret suçundan hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. R.A., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce akşam saatlerinde tutuklandı.

R.A.'nın ifadesinde kendisine yöneltilen suçu kabul etmediği ve hakarette bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran'ı mağlup' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı

Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu

İran, ABD ekonomisinin can damarını Körfez ülkesinde vurdu
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Fenerbahçe'den Tedesco kararı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Abisi Real Madrid maçını neden izledi? Oulai'den transfer iddialarına yanıt

Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Süper Lig'de 22 yıl sonra kadın hakem düdük çaldı

Tam 22 yıl olmuştu... Bu görüntüyü artık sık sık göreceksiniz