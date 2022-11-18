ATATÜRK ANITI'NA BALYOZLA SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çakır, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Kullandığı otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı. Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline döndü ve olay yerinden ayrıldı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

SALDIRIDAN ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA, (DHA) -