Atatürk, 87. ölüm yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında düzenlenen törenle anıldı. Ziyaretçiler, Atatürk'ün yatağına çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları adına Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

Saat 07.30'da açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı. Kimi ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken, kimisi dualar okudu.

Dolmabahçe'ye her yaştan ziyaretçi akını

Dolmabahçe Sarayını ziyarete gelen vatandaşlardan Dilek Ayna, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu, 87 yıl önce Atatürk'ün emanet ettiği vatana sahip çıkmak için tekrar onun yanına geldiklerini söyledi.

Her Anadolu evladının Atatürk'e çok büyük bir borcu olduğunu ifade eden Ayna, "Bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet bize emanet, Atatürk bize emanet ve bir ömür bu emaneti koruyacağız. Çok hüzünlüyüz ama yokluğuna değil. Her zaman kalbimizde. Bu ülkenin her evladının onu çok sevdiğini ve bugün de hepimizin aynı duyguyu hissettiğini biliyorum." dedi.

Ziyarete gelenlerden Mahir Ali Taş ise Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle üzücü bir gün olduğunu belirterek, "Burada onu ziyarete geldik. İçimde bir kırıklık var bugünden dolayı. Bu kadar fazla insanın böyle büyük bir lideri yine hatırlıyor olması beni içten içe mutlu ediyor. Biz de sıraya girdik. Atatürk gerçekten çok büyük bir lider, dahi bir komutan ve bir ulusun önderi. Onu burada anmak benim için çok önemli bir şey." diye konuştu.

Dolmabahçe Sarayı'nda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
