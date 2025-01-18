Ataşehir'de otelde yangın faciası! 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARILANLARDAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.