Ataşehir'de otelde yangın faciası! 3 ölü, 2 yaralı
Ataşehir'de bulunan bir otelde çıkan yangında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi ise gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir'de 3 katlı otelde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ
Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
KURTARILANLARDAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.