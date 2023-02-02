İstanbul'un göbeğinde park halindeki otomobili çizerek üzerine "Öl" yazdılar

Ataşehir'de park halindeki otomobile, 'Öl', küfür ve hakaret içeren sözler yazıldı. Otomobilindeki çizikleri gören araç sahibi, "Düşmanım da yok ama bu kasti yapılan bir şey. Burada 4-5 araç varken gelip sadece benim otomobilime bunu yapmışlar. 15-20 bin liralık zarar var, gördüğümde çok üzüldüm" diye konuştu. Arabaya zarar verildiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Çamlıca Mahallesi Bahar Sokak'ta, dün saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre iki şüpheli bir süre sokakta keşif yaptıktan sonra, Cener Akyol'a ait park halindeki otomobile zarar verdi. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli elindeki kesici aletle otomobilin üzerine 'Öl', küfür ve hakaret içeren sözler yazdı. Aracında çizikleri gören Caner Akyol durumu polis ekiplerine bildirerek, şüphelilerden şikayetçi oldu.

"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ÜZÜLDÜM, ONA EVLADIM GİBİ BAKIYORDUM"

Araç sahibi Caner Akyol, "Ertesi gün işten geldiğimde fark ettim. Kamera görüntüleriyle karakola gidip şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Ortalama 15-20 bin lira zarar var. Düşmanım da yok. Kasti yapılan bir şey. Burada 4-5 araç varken gelip, sadece benim otomobilime yapılması. Kolay kazanılmıyor para, kolay da yapılmayacak. Her yere çizikler atıp, küfürler yazılmış, mağdur durumdayım. Gördüğümde çok üzüldüm, biz evlat gibi bakıyoruz. Canımız sıkıldığında arabayı temizleyen bir insanım. Üstüne çok düşüyoruz ama, hani böyle görünce çocuğum gibi bakıyordum yani" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobilin çizilerek zarar verildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokağa gelen iki şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğerinin kesici aletle otomobili çizdiği görülüyor. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.