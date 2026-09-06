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Ataşehir'de minibüste çıkan yangın söndürüldü

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Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayışdağı Mahallesi'nde seyir halindeki minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA
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