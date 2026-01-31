Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel