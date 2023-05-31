Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan kişinin cansız bedeni çuval içinde bulundu

İstanbul'da Ataşehir'de iş yeri önünden kaçırılan 36 yaşındaki Metin Üreyil'in cansız bedeni, Üsküdar'daki bir iş yerinde çuval içinde bulundu. İddiaya göre alacak verecek meselesinden kaynaklanan olayda polisin operasyonu sürüyor.

Ataşehir Yenisahra'da 27 Mayıs Cumartesi günü iddiaya göre oto yıkamacı Metin Üreyil, iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü. Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cesedi, Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan bir işyerine götürüldü.

CESEDİ ÇUVALIN İÇİNDE BULUNDU

Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cesedini buldu.

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde alayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.