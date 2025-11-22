Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Fenomen Sevim Alan'ın Ataşehir'deki güzellik merkezine motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.