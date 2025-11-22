Haberler

Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Güncelleme:
Güncelleme:
İstanbul Ataşehir'de motosikletli kişiler, Sevim Alan Güzellik Merkezi'ne silahlı saldırı düzenledi. Olayda yaralanan olmadı, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Fenomen Sevim Alan'ın Ataşehir'deki güzellik merkezine motosikletli iki şüpheliden biri tabancayla rastgele ateş etti.
  • Olayda yaralanan kimse olmadı ve binanın dört farklı noktasına kurşun isabet etti.
  • Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fenomen Sevim Alan'ın Ataşehir'deki güzellik merkezine motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

RASTGELE ATEŞ ETTİ

İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine silahlı saldırı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıASar Gnc:

bunlardada her olay var ya. haracmi nedir mesele

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Kaş bıyık merkezi :)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Maşallah bu fenomenler kadar bilim adamımız olsa nobel alırız biri bitiyor biri çıkıyor o fenomen bu fenomen bu nereden çıktı şimdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
