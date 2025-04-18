Atama Mağduru Öğretmenlerden İktidara Tepkisi: 15 Bin Yetmez, 50 Bin Atama

(İZMİR) - İzmir'de 2024 Atama Mağduru Öğretmenler, açıklanan 15 bin öğretmen ataması kararına tepki gösterdi. Atamaların az olmasının öğretmenleri ücretli öğretmenlik yapmaya zorladığını ifade eden 2024 atama mağduru öğretmenlerden Yağmur Sevim, "2024 yılı içinde ek atamalarla en az 50 bin öğretmen daha atanmalıdır. Ücretli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmelidir. Atamalar, yalnızca KPSS yazılı puan üstünlüğüne göre yapılmalıdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 25 bin öğretmen atanacağını açıklamıştı. Ancak, 25 bin öğretmenin sadece 15 bini için hemen atama yapılacağı ve 10 bininin ise Milli Eğitim Akademisi eğitimi sonrasında atanacağı ortaya çıkmıştı.

İzmir'de 2024 Atama Mağduru Öğretmenler, bugün İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak iktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi. Atama mağduru öğretmenler adına basın açıklamasını, 2024 atama mağduru öğretmenlerden Yağmur Sevim yaptı. Sevim, şunları söyledi:

"2024 KPSS sonrası açıklanan yalnızca 15 bin öğretmen ataması ve ücretli öğretmenlik adı altındaki güvencesiz istihdam modeli, hem öğretmen adaylarına hem de eğitim sistemine büyük zarar vermektedir. 2024 KPSS sonrası 15 bin atama yapılmıştır. Bu, yetersizliğin ve adaletsizliğin rakamlarıdır. 2023 sonu itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de resmi öğretmen açığı, 109 bin kişidir. 2024 itibarıyla atama bekleyen öğretmen sayısı yaklaşık 600 bin kişidir. 15 bin atama, adayların sadece yüzde 2,5'ine istihdam imkanı sunulmuştur. Böylece 585 bin öğretmen adayı bir yıl daha beklemek, milyonlarca öğrenci öğretmensiz ya da ücretli öğretmenlerle öğrenim görmeye devam etmek zorunda kalmıştır.

"Ücretli öğretmenlerin gelirleri, çoğunlukla asgari ücretin yüzde 40-50 altında kalmaktadır"

Ücretli öğretmenlik, güvencesizlik ve kalite sorunudur. 2023 yılında Türkiye genelinde görev yapan ücretli öğretmen sayısı 87 bin kişidir. Ücretli öğretmen maaşı ayda 10 bin ile 13 bin lira arasında değişmektedir. Ücretli öğretmenler, yaz tatilinde maaş alamamakta, ders saatine göre ücret almaktadır. Ücretli öğretmenlerin gelirleri, çoğunlukla asgari ücretin yüzde 40-50 altında kalmaktadır. Ücretli öğretmenlerin çoğunda pedagojik formasyon veya alan uzmanlığı aranmamaktadır. Öğrenciler her yıl değişen, deneyimsiz ve geçici öğretmenlerle eğitim almak zorunda bırakılmaktadır.

"Eğitimde kalite ancak tam zamanlı, liyakatli ve güvenceli öğretmenlerle sağlanabilir"

Ücretli öğretmenliğin eğitme zararları nelerdir? Öncelikle süreklilik eksikliğidir. Öğrencilerin aynı öğretmenle devam edememesi, öğrenme sürecinde ciddi kopukluklara neden olmaktadır. Uzman olmayan kişilerin sınıf yönetimi ve ders anlatımı, öğrencilerin başarı seviyelerini olumsuz etkilemektedir. Ücretli öğretmenler, düşük maaş ve güvencesizlik nedeniyle mesleki motivasyonlarını kaybetmektedir. Eğitimde kalite ancak tam zamanlı, liyakatli ve güvenceli öğretmenlerle sağlanabilir. Bizler, 50 bin atama diyoruz. Türkiye'de üniversitelerden her yıl ortalama 45-50 bin yeni öğretmen mezun olmaktadır. KPSS ile başarılı olan yüzbinlerce genç öğretmen, atama yetersizliği nedeniyle ya işsiz kalmakta ya da farklı sektörlere yönelmek zorunda bırakılmaktadır. Bu mağduriyet sadece bireysel bir hak kaybı değil; ülkemizin insan kaynağının, emeğinin ve geleceğinin heba edilmesidir."