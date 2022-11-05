Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 2 bakanlıkta önemli görevden alma ve atamalar var Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bazı görevden alma ve atama kararları yer aldı. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı. Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Şekerbay atandı. ÇEVRE BAKANLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selamettin Ermiş ve Orhan Barda atandı. Kaynak: AA / Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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