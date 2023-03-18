Ataköy'de 'toplanma alanı' tartışması

BAKIRKÖY Zeytinlik Mahallesi'nde, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, 'acil toplanma alanı' olduğunu iddia ettikleri alana konut yapılmasını protesto etti.

BAKIRKÖY Zeytinlik Mahallesi'nde, Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, 'acil toplanma alanı' olduğunu iddia ettikleri alana konut yapılmasını protesto etti. Mahalleye inşaat firması yetkililerinin gelmesiyle tartışma çıktı. Belediyenin hata yaptığını söyleyen firma avukatı, "Burası hiçbir zaman yeşil alan olarak planlanmıştır" diye konuştu.

Ataköy 1. Kısım Zeytinlik Mahallesi'nde paravanlarla kapatılarak inşaat çalışmalarının başladığı alanın 'acil toplanma alanı' olduğunu öne süren Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri eylem yaptı. İnşaat alanının önünde toplanan dernek üyeleri 'Ataköy yeşildir, yeşil kalacak' sloganları atıp basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında inşaat firması temsilcileri alana geldi. İki taraf arasında tartışma çıktı. Tarafları güvenlik amacıyla basın açıklamasını izleyen polis memurları ayırdı.

"ZEYTİNLİK MAHALLESİ'NİN DEPREMDE TOPLANACAĞI YEGANE ALAN BURASIDIR"

"BELEDİYE BİR YANLIŞLIK YAPIYOR BURAYI TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLİYOR"